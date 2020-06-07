طائرة ركاب إسرائيلية تعبر المجال الجوي السوداني (فيديو)
دخلت طائرة ركاب إسرائيلية الخميس الماضي مجال السودان الجوي في طريق عودتها إلى تل أبيب، وأكد موقع "فلايت رادار 24" الخاص بتتبع حركة الملاحة الجوية أن الطائرة أقلعت من العاصمة الأرجنتينية بوينس آيريس أمس وهبطت في مطار بن غوريون، بعد عبور المجال الجوي السوداني.
يشار إلى أن هذه ليست أول طائرة إسرائيلية تحلق في مجال السودان، وسبق أن دخلت طائرة خاصة إسرائيلية أجواء هذه الدولة في فبراير الماضي.
وجاء ذلك بعد لقاء مفاجئ عقده رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في أوغندا مع رئيس مجلس السيادة السوداني عبد الفتاح البرهان أوائل فبراير الماضي.