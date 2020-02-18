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شقيقة الصحفي معتز ودنان تطالب بالإفراج عنه (فيديو)
قالت شقيقة الصحفي المصري معتز شمس الدين والشهير بـ"معتز ودنان"، والمعتقل لدى السلطات الأمنية المصرية، منذ 2018، إن معتز يعاني من أوضاع إنسانية وصحية صعبة بعد 90 يوما من احتجازه.
وقالت ندى شمس الدين على صفحتها بموقع فيسبوك، إن شقيقها ممنوع من رؤية الشمس، وبدأ يشعر بآلام شديدة في الركبتين، مع إصرار إدارة السجن على حرمانه من رؤية طبيب السجن أو أن ينقل للعيادة.
وكانت الشرطة المصرية قد ألقت القبض على معتز شمس الدين، يوم 16 فبراير 2018، بعد أن أجرى مقابلة مع المستشار هشام جنينة الرئيس السابق للجهاز المركزي للمحاسبات واتهمته بفبركة الحوار، والانتماء لجماعة إرهابية.