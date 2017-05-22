المزيد من الحلقات
Thumbnail
أمريكا
شاهد: كيف تحمي جهازك من "فيروس الفدية"؟
Thumbnail
الأردن
طالبة فلسطينية: البيت الأبيض رشحني لجائزة أطباء المستقبل
Thumbnail
تونس
مدير "أنا يقظ" التونسية: نتعرض لمؤامرة تستهدف حياتنا
Thumbnail
أجهزة أمن
الشنقيطي: الإخوان يواجهون بالاستئصال رغم تشبثهم بالسلمية
Thumbnail
السعودية
خبير قانوني يشرح كيفية تقديم طلب اللجوء للحصول على الجنسية
Thumbnail
اسأل
بسام الخياطي: مثلت أمام جاكي شان
Thumbnail
السعودية
شاهد: تونسي يدرب الصينيين "الكونغ فو" في بلادهم
Thumbnail
ألمانيا
ملايين المتابعين لشاب يمني على فيسبوك لتبسيطه العلوم الطبيعية
Thumbnail
الأردن
نعنوع: ترخيص "ملهم" التطوعي من "فرنسا" بعد رفض الدول العربية
Thumbnail
أغاني
حسن سلطان: نعيش زحمة فنية
Thumbnail
اسأل
عبد العزيز: نُعلم الأتراك اللغة العربية والقرآن
Thumbnail
اسأل
ناشطة: الشلل أصعب إصابة للمرأة في الحرب
Thumbnail
اسأل
فنان تشكيلي: رسمت على السيارات بألوان الطباشير
Thumbnail
اسأل
سيرين حمشو: الإعلام الأمريكي صور السوري "إرهابيا"
اسأل

شاهد: مهندسة يمنية تقتحم مجال صيانة الهاتف المحمول

صيانة أجهزة الهواتف المحمولة في اليمن ظلت لفترة طويلة حكرا على الرجال، لكن مهندسة الاتصالات "خلود سيف" قالت إنها أول فتاة تقتحم هذا المجال.

قالت "خلود سيف" لموقع الجزيرة مباشر: "حلم حياتي منذ الصغر أن أعمل في مجال صيانة الجوالات وهي هواية شخصية منذ الصغر وهذا المشروع يراودني منذ نعومة أظافري؛ لأن هذه الوظيفة ظلت لفترة طويلة حكرا على الرجال فالتحقت بكلية الهندسة قسم اتصالات لارتباطها بقوة بهذا المجال. عملي يلبي احتياجات المجتمع فلا توجد فتاة كانت تعمل في صيانة الهواتف المحمولة والمجتمع يحتاج لفتاة تحترم خصوصية الفتيات عند تعرض أجهزتهن للتلف".

وتضيف "سيف" أمي وأبي وعائلتي شجعوني للالتحاق بالدورات حتى أتعلم صيانة الجوالات ولم يعارضني أحد من أسرتي والمتعاملين معي من جميع شرائح المجتمع. وأقوم بتدريب الفتيات والشباب على صيانة الجوالات ومنهم من قام بمشاريع خاصة ومنذ يومين انهيت دورة لتدريب 20 فتاة وشاب وبهذه الدورة أكون قد قمت بتدريب 145 شاب وفتاة على صيانة الهواتف".

وتنصح "سيف " الفتيات بتحديث الجوال بالإصدار الجديد وعدم تحميل أي برامج من مصادر غير آمنة وعدم فتح أي رابط من مجهول وأية فتاة تشعر أن جهازها مخترق تقوم بغلق البيانات فورا وتذهب لمهندس متخصص.

احدث الفيديوهات

Thumbnail
0:11:19
اسأل

شاهد: مهندسة يمنية تقتحم مجال صيانة الهاتف المحمول

Thumbnail
النافذة المسائية

شاهد: فلسطيني أنجب 37 طفلا ويحلم بالطفل رقم 50

Thumbnail
0:37:48
ساعة صباح

حمية الصوم المتقطع .. كيف تخسر وزنك في يومين؟

Thumbnail
0:13:21
اسأل

شاهد: كيف تحمي جهازك من "فيروس الفدية"؟

Thumbnail
0:57:2
ساعة صباح

شاهد: مهارات المذاكرة والاستعداد للامتحان

Thumbnail
0:18:19
هاشتاج

ذاكر نايك ينفي لهاشتاج اتهامه بالإرهاب