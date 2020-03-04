المزيد من الحلقات
Thumbnail
طب وصحة
شاهد: علماء يحذرون من إدمان الطلاب والمراهقين للسيجارة الإلكترونية
Thumbnail
طب وصحة
السيجارة الإلكترونية والتقليدية.. إيهما أقل ضررا؟ (فيديو)
Thumbnail
فيروس كورونا المستجد
شاهد: تصنيف الفيروس كورونا الجديد من حيث الخطورة
Thumbnail
طب وصحة
شاهد: الخارطة الفعالة للتخلص من الدهون وشد الترهلات
Thumbnail
فيروس كورونا المستجد
شاهد: عشرة إجراءات هامة للوقاية من فيروس كورونا الجديد
Thumbnail
طب وصحة
شاهد: أحدث الطرق لجراحات شفط الدهون الأمنة
Thumbnail
طب وصحة
شاهد: كيفية زراعة الأسنان للحالات الخاصة
Thumbnail
طب وصحة
شاهد: اكتشاف علاج فعال لمرض الانسداد الرئوي المزمن
Thumbnail
طب وصحة
شاهد: العوامل الرئيسية في نجاح جراحات القلب للأطفال
Thumbnail
طب وصحة
شاهد: "زراعة الأسنان" مشاكل عديدة وتجارب علاجية ناجحة
Thumbnail
طب وصحة
شاهد: جراحة تجميل الأنف بتقنية الموجات فوق الصوتية
Thumbnail
الصحة النفسية
شاهد: كيف يمكن التفاهم مع المراهق العنيد؟
Thumbnail
مع الحكيم
شاهد: "مع الحكيم" يعرض نصائح "الحمية الصحية"
Thumbnail
مع الحكيم
"الصداع النصفي"
Thumbnail
مع الحكيم
جراحات الركبة
Thumbnail
أسباب جلطات القلب
مع الحكيم

شاهد: معلومات صادمة عن تأثير السجائر الإلكترونية

نقلت تقارير صحفية أن أكثر من 60 شخصا توفوا في الولايات المتحدة في الأشهر الأخيرة بسبب أمراض في الرئة مرتبطة بالتدخين الإلكتروني، وأن نحو 3 آلاف شخص تعرضوا لأمراض صدرية منهم 15% في عمر 18 عاما مما دفع الحكومة الأمريكية لإصدار قانون طبقته عدة ولايات يحظر نكهات السجائر الإلكترونية بهدف الحد من إقبال الأطفال والمراهقين عليها.
وحذرت دراسة أجرتها جامعة كاليفورنيا من استخدام السجائر الإلكترونية لأنها تؤدي إلى تدمير في الحمض النووي "دي إن إيه"، بسبب استنشاق المعادن وخاصة الزنك، كما أنه يؤدي إلى عدة أمراض منها أمراض القلب التاجية وسرطان الدم وحتى سرطان الرئة وذلك بسبب التركيز العالي للمعادن تعمل على أكسدة الخلايا،ما يؤدي إلى تدمير الحمض النووي.

احدث الفيديوهات

Thumbnail
0:02:15
هاشتاج

سخرية منصات التواصل من بيان دار الإفتاء المصرية بشأن تركيا(فيديو)

Thumbnail
0:16:11
مع الحكيم

شاهد: علماء يحذرون من إدمان الطلاب والمراهقين للسيجارة الإلكترونية

Thumbnail
0:21:47
مع الحكيم

شاهد: معلومات صادمة عن تأثير السجائر الإلكترونية

Thumbnail
0:15:50
المسائية

شاهد: قضايا شغلت الإعلام المصري على حساب قضايا أهم

Thumbnail
0:15:20
ديوان السودان

سودانيون يشرعون في ملاحقة بلاك شيلد قضائيا (فيديو)

Thumbnail
0:31:47
المسائية

فيروس كورونا المستجد يتمدد عربيا (فيديو)