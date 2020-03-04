شاهد: معلومات صادمة عن تأثير السجائر الإلكترونية
نقلت تقارير صحفية أن أكثر من 60 شخصا توفوا في الولايات المتحدة في الأشهر الأخيرة بسبب أمراض في الرئة مرتبطة بالتدخين الإلكتروني، وأن نحو 3 آلاف شخص تعرضوا لأمراض صدرية منهم 15% في عمر 18 عاما مما دفع الحكومة الأمريكية لإصدار قانون طبقته عدة ولايات يحظر نكهات السجائر الإلكترونية بهدف الحد من إقبال الأطفال والمراهقين عليها.
وحذرت دراسة أجرتها جامعة كاليفورنيا من استخدام السجائر الإلكترونية لأنها تؤدي إلى تدمير في الحمض النووي "دي إن إيه"، بسبب استنشاق المعادن وخاصة الزنك، كما أنه يؤدي إلى عدة أمراض منها أمراض القلب التاجية وسرطان الدم وحتى سرطان الرئة وذلك بسبب التركيز العالي للمعادن تعمل على أكسدة الخلايا،ما يؤدي إلى تدمير الحمض النووي.