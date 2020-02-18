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شاهد: مصر تبني جدارا عازلا مع قطاع غزة
أظهرت لقطات خاصة حصلت عليها الجزيرة مباشر قيام السلطات المصرية ببناء جدار أمني عازل على الحدود مع قطاع غزة.
وكانت تقارير إخبارية قد كشفت عن بناء مصر للجدار الأمني بامتداد كيلومترين من منطقة معبر كرم أبو سالم جنوبا وحتى معبر رفح البري شمالا.
وقالت مصادر محلية فلسطينية إن عمليات البناء تسارعت في الفترة الأخيرة بشكل ملحوظ، حيث تعمل السلطات المصرية على إنهاء عملية البناء في أقصر وقت ممكن، وذلك على امتداد المسافة التي تربط الأراضي المصرية بالحدود مع قطاع غزة.