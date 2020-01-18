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شاهد: مشكلات الاقتصاد السوداني مع "مصطفى جُرّي"

بث اليوتيوبر السوداني الساخر "مصطفى جُرّي" مقطعَ فيديو جديداً بعنوان "الاقتصاد السوداني.. المشكلة والحل".

وتحدث "جُرّي" في الفيديو عن الحالة الصعبة التي يعاني منها الاقتصاد السوداني، والتي تتمثل في نقص الموارد وشح الإنتاج وانخفاض التصدير، وأزمة سعر صرف الجنيه مقابل الدولار، وتخصيص الجزء الأكبر من الميزانيات لشؤون الأمن والدفاع على حساب المجالات الأخرى، وأخيرا التمهيد لرفع الدعم بشكل نهائي عن السلع الأساسية.

كما سخر "جُرّي" من مشاركة جنود سودانيين في العديد من الحروب في المنطقة.

وبث مصطفى جري عددا من الفيديوهات على مواقع التواصل، يتناول فيها مشكلات يعاني منها السودان بطريقة ساخرة، ونال لقب "أفضل محتوى" على مواقع التواصل، في استفتاء منصة "واكب" السودانية لعام 2019.

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