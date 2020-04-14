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شاهد: مسن يبكي ويدعو الله أمام أحد المساجد لعودة صلاة الجماعة
استضافت حلقة المسائية، الشيخ عبد الرشيد صوفي الإمام والخطيب بوزارة الأوقاف القطرية، للحديث عن المشهد المؤثر لرجل مسن وقف على باب أحد المساجد يدعو الله تعالى تفريج الكرب ورفع الوباء حتى يتمكن وغيره من المسلمين من العودة إلى صلاة الجماعة، وحظي المقطع بتداول كثيف بين مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي.
وقال الشيخ عبد الرشيد إنه كان شديد التأثر بمشهد الشيخ وهو يطرق الباب المغلق، ويشعر بما يحس به مثل غيره ممن رأوا الفيديو، وإن ذلك هو شعور المسلمين في كل مكان بعد إغلاق المساجد بسبب تفشي وباء كورونا.