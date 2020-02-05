شاهد: مسؤول سوداني يكشف للجزيرة مباشر استقالته بعد لقاء البرهان ونتنياهو
كشف السفير رشاد فراج الطيب، مدير السياسة الخارجية بمجلس السيادة السوداني الانتقالي، أسباب استقالته من منصبه بعد لقاء رئيس مجلس السيادة السوداني برئيس الوزراء الإسرائيلي.
وقال المسؤول السوداني إن لقاء عبد الفتاح البرهان مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في أوغندا غير مبرر ولا يليق ببلد يشهد ثورة.
أبرز ما قاله الطيب خلال المقابلة
- تقدمت باستقالتي من إدارة السياسة الخارجية بمجلس السيادة السوداني لأن لقاء البرهان ونتنياهو غير مبرر.
- إسرائيل عملت على تحقيق انفصال جنوب السودان
- من الواضح أنه لم يكن هناك أحد يعلم عن لقاء البرهان مع نتنياهو
- الحكومة كاملة لم تكن على علم بلقاء البرهان مع نتنياهو
- لقاء البرهان ونتنياهو خطوة غير متفق ولا إجماع عليها
- المصيبة ليست من رتب لقاء البرهان ونتنياهو وإنما أن اللقاء قد تم بالفعل
- لو كان هناك خير في لقاء نتنياهو لكان الدبلوماسيون أولى به
- مشاكلنا لا تقتضي أن نتلمس الحل عبر دولة قامت على نفي شعب كامل عن أرضه.
- لقاء البرهان ونتنياهو صاعق وليس فيه وفاء لشهداء السودان.