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شاهد| محمد عباس: شخصية محسوبة على الرئاسة قالت مبارك كان غبيا
قال محمد عباس عضو ائتلاف شباب الثورة سابقا لبرنامج حوار مباشر الذي يبث على موقع الجزيرة مباشر، إنه في جلسة خاصة منذ عدة أيام بين شخص محسوب على الرئاسة ومجموعة سياسيين من التيار المدني كانت رسالة النظام، سوف نقبض على كل من يتكلم ولن يخرج من السجن وما حدث أيام مبارك لن يتكرر ومبارك كان غبيا.
وأضاف عباس أن حوادث الخطف والقتل المتعددة والمعتقلين في مقار أمن الدولة والمختفين قسريا أحدثت حالة من الرعب جعلت من يتم حبسه 15 يوما يشعر بالفرح.
وأوضح عباس أن إسراء عبد الفتاح أختطفت من الشارع وتعرضت للتنكيل من أول لحظة وتم التشهير بها في جرائد الحكومة، لأنها أيدت مبادرة عمرو أديب للإفراج عن المعتقلين، والنظام يريد أن يكسر كل النشطاء ويمارس سلاح التخويف على رقبة الجميع.