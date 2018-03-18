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شاهد: ما هي أضرار وفوائد الدهون؟
مثلها مثل الفيتامينات والبروتينات والعناصر الأخرى، تعتبر "الدهون" أحد المكونات الغذائية الضرورية لجسم الإنسان.
ويبقى الأهم هو الطرق والأنواع التي يتم تناولها بها، وعلى الرغم من السمعة السيئة التي تعرف بها "الدهون" واتهامها بالمسؤولية عن الكثير من الأمراض، إضافة للسمنة وزيادة الوزن، إلا أن مصطلح "الدهون" نفسه هو مصطلح واسع يشمل الأنواع الضارة والصحية معًا.
وفي حلقة الأحد من "ساعة صباح"، سنتعرف عن قرب عن "الدهون" وأنواعها، وكذلك ما يحدد إن كانت مفيدة أو ضارة. كذلك سنتطرق لأسلم طرق التخلص من غير المفيد منها من أجسامنا.