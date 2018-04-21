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شاهد: ما التغذية المناسبة لذوي الإعاقة؟
تلعب التغذية دورًا أساسيًا في تحسين الحالة الصحية لذوي الإعاقة، وبحسب درجة ونوع الإعاقة، تتحدد العناصر الغذائية الواجب أن يحرص عليها المعاق.
وصاحب الإعاقة الحركية يحتاج لأغذية تساعد على تقوية العضلات، ضمن نظام غذائي يقاوم البدانة، وهو المنطق نفسه المتبع عند الحديث عن تغذية ذوي الإعاقة الذهنية أو غيرها.
حلقة السبت من "ساعة صباح" تتناول العوامل التي تتحدد على أساسها احتياجات المعاق الغذائية. وكذلك النظام الغذائي الأنسب للمعاقين بحسب نوع ودرجة الإعاقة.