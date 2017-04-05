شاهد: ماذا تعرف عن "الأب المسطرة"؟

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أكد تامر جمال؛ أخصائي الإرشاد والتوجيه النفسي، أن ضغط الآباء والأمهات على أبنائهم لتحقيق "الكمال" يتسبب في إصابتهم بالعديد من أشكال الاضطراب النفسي، أبرزها الاكتئاب والتوتر والوسواس القهري.

جاء ذلك في نافذة "ساعة صباح" أمس الثلاثاء، والتي ناقشت أبرز الأخطاء الشائعة التي يرتكبها الآباء والأمهات، والتي قد تتسبب في إصابة الأبناء بالأمراض النفسية.

"ساعة صباح" نافذة يومية مباشرة تهتم بالموضوعات والقضايا التي تشغل بال الأسرة العربية، وتذاع يوميا في تمام العاشرة صباحا بتوقيت مكة المكرمة.

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