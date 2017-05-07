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شاهد: لماذا هاجم حمدين صباحي نظام السيسي؟

وصف حمدين صباحي، المرشح الرئاسي السابق إلى تأسيس النظام الحاكم في مصر بأنه أسوأ من نظام مبارك. جاء ذلك في مؤتمر أعلن خلاله حزب الكرامة الاندماج مع التيار الشعبي، تحت مسمى "تيار الكرامة".

من جانبه، قال المستشار هشام جنينة، الرئيس السابق للجهاز المركزي للمحاسبات، خلال المؤتمر ذاته إن الانتخابات الرئاسية المقبلة ستكون "فرصة لتصحيح مسار الثورة"، داعيا القوى المدنية للتوحد من جديد من أجل استكمال أهدافها.

تعقيبا على هذه التطورات قال النائب البرلماني محمد العمدة للجزيرة مباشر إنه لن تكون هناك انتخابات رئاسية حقيقة خلال 2018، وذلك برأيه لعدم توفر المناخ التنافسي والضمانات الحقيقية لإجراء مثل هذه الانتخابات.

أما عماد حمدي المتحدث باسم تيار الكرامة فقال للجزيرة مباشر إنه لابد من خلق بديل تجتمع تحته القوى الوطنية في مواجهة النظام الحاكم. مؤكدا على أن هناك حالة من التأميم للمجال العام ولابد من البحث عن حلول حقيقة وليس حالة الاستسلام للواقع.

الكاتب الصحفي جمال الجمال قال للجزيرة مباشر إن هناك مشكلة كبيرة مفادها هيمنة وتمركز السلطة في يد الدولة العميقة. وهناك مشكلة في المقابل في الاصطفاف والتوحد من قبل المعارضة لمواجهة النظام الحالي.

وأضاف الجمال إن هناك رغبة كبيرة من قبل تيار النشطاء على الفيسبوك ومواقع التواصل الاجتماعي في القفز على الانقسامات والخلافات التي تضرب المعارضة. وأشار الجمال إلى أن شخصيا أصبح طرفا في مشاورات لتشكيل هيئة يكون مهمتها خلق بيئة للتوافق على مرشح وطني واحد خلال الانتخابات القادمة.

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