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شاهد: كيف يمكن للأسرة العربية أن تستثمر الحجر المنزلي؟
الملايين من البشر يعيشون في حجر منزلي، لكن كيف تستثمر الأسرة العربية هذا الحجر المنزلي في تنمية مهارات أفرادها خاصة في ظل انتشار ظاهرة التدريب عن بعد.
وقامت العديد من مراكز التدريب بتحويل نشاطها من قاعات التدريب إلى شبكة الإنترنت مع توفر العديد من التطبيقات التي تتيح للمستخدم دورات تدريبية مختلفة.
وعليه ما تقييم هذه التجربة التي بدأت تتسع يوما بعد الآخر، وما هي أبرز الدورات التدريبية التي يحتاجها المواطن العربي لتنمية بعض الجوانب السلوكية والمعرفية، وهل توجد دورات يمكن أن يشارك فيها أفراد الاسرة مجتمعين.