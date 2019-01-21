شاهد: كيف يمكن التفاهم مع المراهق العنيد؟
- التعامل مع المراهقين والمراهقات أمر شائك، كثيرا ما يزعج الآباء والأمهات خاصة وأن تلك الفترة في عمر الأولاد ما يرافقها اضطرابات في السلوك.
- برنامج مع الحكيم على شاشة "الجزيرة مباشر" استضاف استشارية الطب النفسي عبير عيسى للحديث حول هذا الموضوع.
- استشارية الطب النفسي قالت في ردها على أسئلة جمهور البرنامج إن المراهق العنيد يجب احتواؤه والحديث معه والتقرب إليه أكثر من خلال مدح الصفات الإيجابية فيه ما يجعله يراجع سلوكه الذي يتصف بالعند حتى يصبح أكثر مرونة في التعامل مع الآخرين.
- ردًا على سؤال آخر قالت الاستشارية النفسية إن البنات المقبلات على البلوغ يجب أن يتم التعامل معهن من خلال الأمهات لتوعيتهن بالمرحلة الجديدة التي يخضنها وإذا لم تتوفر الأم فيمكن اللجوء إلى الأم البديلة مثل الخالة أو العمة
- الطبيبة أشارت إلى أن حديث الأب مع ابنته في مثل تلك الأمور قد يسبب حرجا للطرفين.