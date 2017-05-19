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شاهد: كيف تحمي جهازك من "فيروس الفدية"؟

قال خبير الإعلام الجديد "بسام شحادات" إن الاستخبارات الأمريكية وشركة مايكروسوفت تتحملان المسؤولية الأكبر عن "فيروس الفدية" الذي أصاب عشرات الآلاف من أجهزة الحاسب الآلي حول العالم.

وأضاف "شحادات" لموقع الجزيرة مباشر، إن الفيروس انتشر بسبب ثغرة في نظام ويندوز كانت تعلم بها الاستخبارات الأمريكية وتستخدمها للتجسس على المواطنين، وهذه الثغرة تسربت للهاكرز فقاموا باستغلالها.

وأشار "شحادات" إلى أن فيروس الفدية أصاب 200 ألف جهاز حول العالم مستغلا ثغرة تقنية يقوم المخترق من خلالها باحتجاز معلومات وابتزاز صاحب الجهاز مقابل دفع فدية مالية، موضحا أن الفيروس موجه بشكل أساسي للمؤسسات، ولكن ذلك لم يمنع من إصابة أجهزة بعض الأفراد به.

وينصح "شحادات" المستخدمين باستخدام برامج أصلية ومحدثة دائما واستخدام برامج حماية من الفيروسات مع عدم فتح أي روابط غير موثوقة وعدم الدخول إلى المواقع المشبوهة.

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