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شاهد: كيفية بناء علاقة مستقرة بين الزوجات والحموات؟
غالبًا ما يبحث الرجال عن زوجات تشبه أمهاتهم، وهنا تجد الزوجة نفسها في مقارنة مفروضة عليها مع حماتها، وأفكار حماتها وطريقتها في الحياة، وهو ما قد يسبب لها الضيق.
على الناحية الأخرى ترى الزوجة الحياة على الأغلب بعيون أمها، فيجد الزوج أفكار حماته وتوجيهاتها حاضرة بقوة في بيته، ما يجعله غير مرتاحٍ لذلك. وفي الحالتين تجد الحموات أنفسهن في موقف لا تحسدن عليه. كانت نتيجته صورة نمطية غير عادلة على الأغلب. انتقلت من الموروث الشعبي إلى الفن إلى البيوت.
حلقة الإثنين من "ساعة صباح" تقدم إرشادات ونصائح من أجل علاقة أسرية مستقرة وبناءة بين الزوجات والأزواج والحموات.