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شاهد: فيروس كورونا المستجد ما بين التهويل والتهوين

أصبح فيروس كورونا المستجد وباء عالميا تسبب في تعطيل المدارس والمساجد والمطاعم وإغلاق مطارات، كما تسبب في إفلاس شركات فيما تكبدت أسواق المال خسائر كبيرة.

حالة من الهلع أصابت الجميع قد تكون منطقية وقد يكون فيها الكثير من التهويل، لماذا كل هذا الخوف من الفيروس الذي يُشفى منه أغلب المصابين، وربما هي حرب بيولوجية لتدمير اقتصادات دول بعينها أو إنها لعبة مقصودة من قبل شركات الأدوية لتحقيق مكاسب طائلة.

للحديث عن كل ما سبق استضافت حلقة "مع الحكيم"، الدكتور ياسر الديب استشاري أول أمراض معدية ورئيس قسم مكافحة العدوى بمستشفى الخور في قطر، والدكتور حسان الصواف استشاري الأمراض الصدرية والعناية المركزة.

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