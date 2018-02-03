شاهد: فوائد الزعتر وأشهر طرق تناوله
"عروسة الولد الزعتر" هكذا يقال في بلاد الشام، والتي يعد تناول شطيرة الزيت والزعتر من أحد طقوسها اليومية المميزة.
نبات "الزعتر" الذي ينمو ويزهر في حوض البحر المتوسط، ويرتبط بالتراث والهوية في بلاد الشام، يعتبره خبراء التغذية كنز بذاته، وفضلاً عن كونها طعامًا مغذيا؛ في الزعتر أيضًا الكثير من الفوائد الصحية، والعلاجية.
كما يستخدم الزعتر في العديد من وصفات التجميل ومستحضراته، وفي حلقة اليوم من "ساعة صباح" سنحاول أن نتعرف أكثر على الفوائد والاستخدامات المختلفة للزعتر. وكذلك أشهر طرق تناوله.