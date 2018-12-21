شاهد: عزام التميمي| حكام البحرين انخرطوا في المعسكر الصهيوني
وأضاف لموقع "الجزيرة مباشر" إن جيلا جديدا يختلف عن جيل أوسلو أعده الكيان الصهيوني وحلفاؤه همهم الحفاظ على مصالح إسرائيل مقابل مصالحهم الشخصية.
أبرز تصريحات عزام التميمي
- هناك جيل يتعاون مع إسرائيل ليس لهم علاقة بأوسلو، وهم جيل الأمنيين الذين أعدهم الكيان الصهيوني مع الولايات المتحدة وعدد من حلفاء إسرائيل في المنطقة، وهمهم الحفاظ على مصالح الكيان الصهيوني مقابل مصالح شخصية.
- ليس أشد بلاء من أن تتهم المقاومة بالإرهاب، ويدافع وزير الخارجية البحريني خالد بن أحمد بن محمد آل خليفة عن مواقف الدول التي نقلت سفارتها من تل أبيب للقدس.
- دفاع وزير خارجية البحرين عن موقف أستراليا من نقل سفارتها للقدس يعني أن حكام البحرين انخرطوا في المعسكر الصهيوني وقبلوا بالفكرة الصهيونية.
- أشيد بموقف الأخوة في الكويت من القضية الفلسطينية، بينما الكثير من الحكام العرب أصبحت رؤيتهم متطابقة مع الصهاينة.
- مازال الكثير من تفاصيل صفقة القرن طي الكتمان وهي مرفوضة من الفلسطينيين، والغرض منها الالتفاف على حق عودة اللاجئين، وفي المقابل تقيم إسرائيل علاقات طبيعية مع الدول العربية.
- فريق أوسلو الذي تفاوض منذ مطلع التسعينيات يخشى من أن تنهي صفقة القرن دوره تماما، وبعد عقدين من المفاوضات يتم تهميشهم..
- تحرير فلسطين مسؤولية العرب والمسلمين، وشعب فلسطين رأس حربة في النضال، وأنا واثق من أننا سنشهد جولة جديدة من الثورات التي تطالب بالعزة والكرامة في العالم العربي.