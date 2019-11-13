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شاهد| عبد الله الشريف: الإخوان اختيار خاطئ لحكم مصر ولا أؤيد عودتهم
قال الفنان عبد الله الشريف إنه درس الإعلام في نيويورك كما أنه يقوم بنفسه بإعداد محتوى الفيديوهات الخاصة.
وأضاف، أقوم بالمونتاج والترويج على السوشيال ميديا وأستمع دائما لرأي الجمهور.
وتابع الشريف لبرنامج حوار مباشر الذي يبث على موقع "الجزيرة مباشر" أنا لم أتغير ولا أبحث عن الشهرة أو المشاهدات وخاطرت بأسرتي وكان من الممكن أن يتم القبض علي في مصر.
وأضاف، أنا ممنوع من تجديد جواز السفر وتم توجيه إنذار للسفير البريطاني في القاهرة بتسليمي لأني إرهابي.
وأوضح الشريف أن قصيدة عصفور كانت بوابته للجمهور العربي.
وعن الحلقات الخاصة بتسريبات القصور الرئاسية في مصر قال الشريف تأكدت من المصادر والصور الخاصة بقصور الرئاسة بشكل يقيني وما زلت على تواصل مع من أرسلها ومنهم من يعمل في أماكن حساسة ومناصب هامة.