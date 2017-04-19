شاهد| عالم أزهري: الهجوم على الأزهر حرب على الإسلام
قال الأستاذ بجامعة الأزهر محمود شعبان إن الحملة التي تشنها وسائل إعلام مصرية لا تستهدف الأزهر وحده، بل تستهدف الإسلام نفسه.
وقال شعبان في مقابلة مع الجزيرة مباشر الثلاثاء : "إن الحرب على الأزهر ليست حربا على الأزهر وحده، بل هي حرب على الإسلام، فلا انفكاك ولا انفصال بين الإسلام وبين الأزهر".
وأضاف أن الأزهر ظل طوال قرون يدرّس صحيح الدين، موضحا أن البعض لا يستطيع أن يهاجم القرآن الكريم والسنة النبوية صراحة فيلجأ إلى الهجوم على التراث بغرض استهداف القرآن والسنة.
وقال شعبان إنه رغم اختلافه في بعض المواقف مع شيخ الأزهر فإنه يطالب بأن تكون قامة شيخ الأزهر أعلى من قامة رئيس الدولة نفسه، لأن شيخ الأزهر والأزهر يرمزان للإسلام.