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شاهد: دعوة لأمريكا للاستفادة من أطباء مصر المعتقلين في مكافحة كورونا
دعت حركة المصريين في الخارج من أجل الديمقراطية ومركز العلاقات المصرية الأمريكية، دعت وزير الخارجية الأمريكي إلى مطالبة السلطات المصرية بالإفراج الفوري عن الأطباء المعتقلين في السجون المصرية للاستفادة من جهودهم في مواجهة فيروس كورونا.
وقالت الحركة ومركز العلاقات في خطاب مشترك وجه للبيت الأبيض والخارجية الأمريكية، نيابة عن أطباء مصر المسجونين سياسيا نحثكم على الاستفادة من خبرة هؤلاء الأطباء المحترفين في مكافحة فيروس كورونا والمسجونين فقط للتعبير عن آرائهم السياسية، وأن هؤلاء الأطباء والعلماء حريصون حاليا على مساعدة الإنسانية في التغلب على فيروس كورونا.