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شاهد| خطيب الأقصى: واجب حكام العرب دعمنا والله سيحاسب المقصر

وقال الشيخ "عكرمة صبري " خطيب المسجد الأقصى إن من واجب المملكة العربية السعودية دعم المدافعين عن المسجد الأقصى، لأن الأقصى هو شقيق المسجد الحرام والمسجد النبوي.

وأضاف صبري في حوار لموقع الجزيرة مباشر، إن هناك مسؤولية كبيرة على مصر والسعودية والأردن والمغرب تجاه القدس، لأن الأقصى ليس لأهل فلسطين وحدهم، مشيرا إلى أن الله سيحاسب كل من يقصر بحق القدس والأقصى.

ورأى صبري أنه لم يحدث أي ضغط على إسرائيل حتى الآن من الناحية السياسية، معتبرا أن الدبلوماسية العربية حتى الآن تعتبر فاشلة.

وتابع صبري "نحن تواقون لدخول المسجد الأقصى لكن الدخول عبر البوابات هو إقرار واعتراف بتصرفات الاحتلال، ونحن نقول: المسلمون أصحاب السيادة سابقا ولاحقا، فهل ندخل البوابات بحجة أننا نريد أن نحافظ على الأقصى ويترتب على ذلك أننا نسلم الأقصى لليهود، أم نمتنع عن ذلك حتى نثبت بأن الأقصى للمسلمين بإزالة هذه البوابات؟".

ويضيف صبري "نتنياهو لم يكن يتوقع هذه الهبة ونحن لم نكن نتوقع هذا التجاوب الكبير من الشباب غير الملتزمين من الناحية الدينية، ولم يكونوا من رواد الأقصى فالتفوا معنا وكذلك الجانب المسيحي، ونحن نشكر الذين اعتدوا علينا لتظهر معادننا، وإذا استمرت البوابات الإلكترونية للجمعة المقبلة فعلى الاحتلال أن يدرك أن هذه الجمعة أشد من التي قبلها".

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