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شاهد: خارطة توزيع القوات الروسية في سوريا
أصدر مركز جسور للدراسات في 21 شباط/ فبراير 2020، خارطة لقواعد ونقاط وجود روسيا في سوريا. وشملت الخارطة 75 موقعاً، منها 23 قاعدة عسكرية، و42 نقطة وجود، و10 نقاط مراقبة.
وتنتشر نقاط المراقبة في محافظتي إدلب وحماة. أما القواعد العسكرية فتنتشر في محافظات دير الزور، الحسكة، الرقة، حلب، اللاذقية، طرطوس، حماة، حمص ودمشق. بينما تتوزع نقاط التواجد في محافظات دير الزور الحسكة، حلب، السويداء والقنيطرة.
وتمثل روسيا القوة العسكرية الأكبر في سوريا حاليا، سواء من حيث سيطرتها على معظم الأجواء في معظم المناطق التي لا تشهد وجودا أمريكيا، أو من حيث نفوذها على القوات المحلية والأجنبية العاملة في المناطق المصنفة تحت سيطرة النظام السوري.