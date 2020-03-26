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شاهد: جهود لرعاية المسنين في ظل وباء كورونا
لا تقلقوا من كورونا فالوفيات تتركز بين كبار السن، هذه الدعايات الإرشادية وغيرها افتقرت في رأي كثيرين إلى اللياقة ولم تراعِ الحالة النفسية للمسنين، أصابت الكثيرين منهم بالذعر خاصة في الدول التي تعاني من نقص الإمكانات الطبية والتي تردد فيها أنه عند تفشي الوباء ستتم التضحية بالمسنين.
كذلك انتشرت مقاطع على مواقع التواصل الاجتماعي تظهر أن المسنين فشلوا في شراء احتياجاتهم الغذائية بسبب التزاحم في الأسواق، يأتي هذا فيما طالبت أصوات عدة بأن تكون جهود مكافحة كورونا أكثر إنسانية وأشد أدبا مع الكبار طبيا ونفسيا ومعيشيا.