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شاهد: تفاعل السوريين مع حديث بشار عن عودة اللاجئين
قال رئيس النظام السوري بشار الأسد خلال مكالمة عبر الفيديو مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إن عودة اللاجئين الذين غادروا البلاد بسبب النزاع في بلاده، تشكل أولوية في المرحلة المقبلة.
وتفاعل ناشطون سوريون عبر حساباتهم على تويتر بالقول إن "عودة اللاجئين السوريين إلى سوريا ستكون عند سقوط النظام السوري فقط".
وقال الناشط السوري ماجد عبد النور عبر تويتر: "من سخرية هذا الكوكب أن الذي هجرّني وأهلي وأهل قريتي ودمر بيوتنا وقتل أحباءنا هو ذاته من يعقد الاجتماعات ويدور العواصم تحت مسمى عودة اللاجئين".