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شاهد تطورات فيروس كورونا في العالم العربي (فيديو)
أعلنت وزارة الصحة الكويتية تسجيل 4 إصابات جديدة بفيروس كورونا ليرتفع إجمالي عدد الإصابات إلى 194 ، وبحسب وزارة الصحة فإن الحالة الأولى لمواطن مرتبط بالسفر إلى السعودية، والحالة الثانية لمواطنة كويتية مرتبطة بالسفر إلى بريطانيا وثمة حالتان لوافدين من الجنسية الصومالية والفلبينية تحت التقصي الوبائي، وبلغ مجمل من أعلن شفاؤهم 43 .
كما أعلن المركز الوطني الليبي لمكافحة الأمراض عن تسجيل أول حالة مصابة بفيروس كورونا، وقال مدير عام المركز بدر الدين بشير النجار إن الحالة المصابة بفيروس كورونا سجلت لشخص يبلغ من العمر 73 عاما عائدا من السعودية.