شاهد: بالهجري.. الإعلامي الرائد ابن قتيبة

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يعتبر ابن قتيبة نموذجا للباحثين المتعددي المواهب الذين يتميز بهم العصر الذهبي لبغداد عندما كانت عاصمة الخلافة العباسية، فقد كتب كتبا قيمة في مجلات عديدة وتعتبر مصادر علمية هامة.

ألف ابن قتيبة 18 مؤلفا في مختلف المجالات من أهمها "عيون الأخبار" و "أدب الكاتب" و"الشعر والشعراء" و"المسائل والأجوبة" و"إعراب القراءات".

من هو؟

هو أبو محمد عبد الله بن عبد المجيد بن مسلم بن قتيبة الدينوري، ويلقب بالدينوري لأنه تولى القضاء في دينور ببلاد فارس التي ينحدر منها.

ولا توجد معلومات كثيرة عن نشأته إلا أنه من الغالب أن يكون ولد في بغداد، حيث من الثابت أنه تتلمذ فيها على عدد من مشايخها مثل إسحاق بن راهويه وأبي الفضل الرياشي الذي كان عالما باللغة العربية والشعر.

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