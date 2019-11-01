شاهد: "بالهجري" استقلال ليبيا من الاحتلال الإيطالي
تتناول الحلقة 16 من سلسلة "بالهجري" حدثا وقع في مثل شهر ربيع الأول الجاري حسب التقويم الهجري، وهو إعلان ليبيا دولة مستقلة ذات سيادة في العام 1371.
تحتل ليبيا جزءا مهما من الساحل الجنوبي للبحر المتوسط، ولا تبعد شواطئها كثيرا عن السواحل الجنوبية لأوربا، الأمر الذي ينظر إليه الغرب باهتمام بالغ، إذ تعد نقطة قوة استراتيجية لمن يسيطر عليها، وكان هذا هو السبب في تعاقب غزوات القوى الأجنبية لهذا البلد.
وفي العصر الحديث، حرصت إيطاليا على احتلال ليبيا، وكانت تفكر في جعلها امتدادا لها من جهة الجنوب.
وعندما خسرت إيطاليا الحرب العالمية الثانية وخرجت القوات الإيطالية من ليبيا، ملأت القوى المنتصرة في الحرب (بريطانيا والولايات المتحدة) الفراغ، ولكنها لم تكرر خطأ الإيطاليين بالتوغل في العمق الليبي وبقيت على الشواطئ، حتى تمكنت ليبيا من إعلان استقلالها في ربيع الأول من عام 1371 للهجرة (1951م) تحت اسم "المملكة الليبية المتحدة".
بقيت ليبيا مملكة فدرالية حتى عام 1389 للهجرة وهو العام الذي شهد انقلابا عسكريا قاده الملازم في الجيش الليبي معمر القذافي، وتحولت ليبيا إلى جمهورية اشتراكية.
أما القذافي فبقي في السلطة أكثر من أربعين عاما، وكان يعرف باسم العقيد القذافي، حتى قتل في ثورة شعبية عام 1432 للهجرة.