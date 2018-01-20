شاهد| المنصف المرزوقي: الربيع العربي فشل في تونس مثل بقية العالم العربي
قال المنصف المرزوقي، الرئيس التونسي السابق، إن النموذج التونسي انحرف عن طريقه، وإن الربيع العربي أُفشل في تونس كما حدث في بقية أنحاء العالم العربي.
وأضاف المرزوقي في حوار مع موقع الجزيرة مباشر أن هذا الفشل لا يعني أن الثورة قد انتهت "فالثورة ليست نقطة زمنية ومهما فعلت هذه الأنظمة المتخلفة التي حاولت أن تستولي على أحلام الشعب في تونس فمصيرها محتوم".
واستطرد "الناس بدأت تقارن بين الفترة التي كنا فيها في السلطة وكانت فيها نسبة النمو 3% والبطالة منخفضة والحريات موجودة والانتخابات نزيهة، ثم جاءت الحقبة الحالية وأكتشف الناس حجم الأكاذيب والفرق في ارتفاع نسبة البطالة وانهيار الدينار وتراجع الحريات".
وأوضح المرزوقي أن الاحتجاجات في عهده كانت أضعاف الوقت الحالي، متابعا "كنا نتعامل مع الاحتجاجات بحكمة وهدوء ولم يكن هناك محاكمات والآن هناك نزوع نحو الاستبداد وفكرة العودة للضربات الأمنية".