شاهد| المحلاوي: دعوة السيسي بتجديد الخطاب الديني ليست صادرة عن أهلها
قال الداعية الإسلامي المصري، الشيخ أحمد المحلاوي، أن دعوة الرئيس عبد الفتاح السيسي بتجديد الخطاب الديني دعوة في غير محلها وليست صادرة عن أهلها.
وأضاف المحلاوي في حواره مع برنامج (المسائية) والذي أذيع على شاشة قناة الجزيرة مباشر اليوم، إن حملات الهجوم على الأزهر الشريف مقصدها الإسلام وانتشاره.
وأضاف المحلاوي: قانون تنظيم الأزهر هدفه إزاحة الأزهر عن مكانته الأصلية، ومقدم مشروع القانون ليس لديه علم ديني.
وتساءل المحلاوي: نريد أن نسأل المطالبين بتجديد الخطاب الديني ماهي اقتراحاتهم.