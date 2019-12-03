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الثلاثاء 3 ديسمبر 2019 14:21
شاهد: المتظاهرون يرفعون علم لبنان وفي بعبدا يُرفع علم حزب الله
خرج مناصرو التيار الوطني الحر يخرجون تأييداً للرئيس ميشيل عون، ورفع المتظاهرون في الساحات ببيروت علم لبنان، ولكن في عبدا يُرفع علم حزب.
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