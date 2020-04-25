شاهد: الجوانب الإيجابية لاستقبال رمضان في ظل الحجر المنزلي
استضافت حلقة "ساعة صيام"، الدكتور محمد موسى، رئيس مجلس الأئمة بولايات الشرق الأمريكي للحديث عن، الجوانب الإيجابية لاستقبال رمضان في ظل الحجر المنزلي بسبب فيروس كورونا، ومنها صلاة الأسرة مع بعضها البعض في البيت والاستماع سويا إلى الخواطر والبرامج الدينية التي تبث سواء من خلال مكبرات الصوت بالمساجد أو من خلال التلفاز.
كما تناول الوضع الحالي وما يعطيه من بعد آخر في الترابط الأسري للأسرة التي تجتمع في طاعة، وإن كان هناك حزن في النفوس نتيجة انقطاع الإنسان عن المسجد وأبرز الشعائر الرمضانية.