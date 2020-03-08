شاهد: إزالة أورام الرحم الليفية بواسطة جراحة الروبوت
استضافت حلقة مع الحكيم الدكتورة عائشة يوسف، أول طبيبة قطرية متخصصة في الجراحة الروبوتية للأمراض النسائية، للحديث عن موضوع يهم كل امرأة بحكم السن والنظام الغذائي والعوامل الوراثية والولادة المتكررة، حيث إن 70% منهن عرضة للإصابة بأورام الرحم الليفية.
أما إزالة هذه الأورام فقد كانت إلى وقت قريب تحتاج إلى عمليات جراحية لفتح البطن والبقاء في المستشفى مدة طويلة قد تصل إلى ستة أسابيع، ولكن مع استخدام التقنيات الحديثة لإجراء هذا النوع من العمليات اختلفت المعايير.