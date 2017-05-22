شاهد: أول مهندسة يمنية تعمل بصيانة الهاتف المحمول
صيانة أجهزة الهواتف المحمولة في اليمن ظلت لفترة طويلة حكرا على الرجال، لكن مهندسة الاتصالات "خلود سيف" أول فتاة تقتحم هذا المجال.
قالت "خلود سيف" لموقع الجزيرة مباشر: "حلم حياتي منذ الصغر أن أعمل في مجال صيانة الجوالات وهي هواية شخصية منذ الصغر وهذا المشروع يراودني منذ نعومة أظافري؛ لأن هذه الوظيفة ظلت لفترة طويلة حكرا على الرجال فالتحقت بكلية الهندسة قسم اتصالات لارتباطها بقوة بهذا المجال. عملي يلبي احتياجات المجتمع فلا توجد فتاة كانت تعمل في صيانة الهواتف المحمولة والمجتمع يحتاج لفتاة تحترم خصوصية الفتيات عند تعرض أجهزتهن للتلف".
وتضيف "سيف" أمي وأبي وعائلتي شجعوني للالتحاق بالدورات حتى أتعلم صيانة الجوالات ولم يعارضني أحد من أسرتي والمتعاملين معي من جميع شرائح المجتمع. وأقوم بتدريب الفتيات والشباب على صيانة الجوالات ومنهم من قام بمشاريع خاصة ومنذ يومين انهيت دورة لتدريب 20 فتاة وشاب وبهذه الدورة أكون قد قمت بتدريب 145 شاب وفتاة على صيانة الهواتف".
وتنصح "سيف " الفتيات بتحديث الجوال بالإصدار الجديد وعدم تحميل أي برامج من مصادر غير آمنة وعدم فتح أي رابط من مجهول وأية فتاة تشعر أن جهازها مخترق تقوم بغلق البيانات فورا وتذهب لمهندس متخصص.