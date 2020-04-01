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شاهد: أهمية غرف العناية المركزة في مواجهة فيروس كورونا
تعتبر غرف الرعاية الصحية من أدوات الدفاع، حيث تعتبر خط الدفاع الأخير ضد فيروس كورونا وتخص قدرة الأنظمة الصحية في كل دولة على مواجهة جائحة كورونا بعدة مؤشرات، من أهمها عدد أسرة الرعاية المركزة أو الحرجة لكل 100 ألف من السكان.
وتحتل تركيا المركز الأول حيث توفر 40 سريرا لكل مائة ألف مواطن، ثم الولايات المتحدة بما يقرب من 35 سريرا، وفي المرتبة الثالثة ألمانيا بحوالي 30 سريرا، ثم إيطاليا 13 عشر سريرا.
أما في الدول العربية فلا توجد أرقام صحيحة معلنة في معظم الدول عن عدد أسرة الرعاية المركزة فيها، وباستعراض ما تم التوصل إليه نجد في المرتبة الأولى السعودية بما يقرب من 23 سريرا لكل مائة ألف من السكان، تليها سلطنة عمان بنحو 15 سريرا، ومصر حوالي 3 أسرة، وتونس سريران، والعراق سرير.