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شاهد: أطباء يعتلون منابر الجمعة بدلا عن الأئمة
اعتلى عشرات الأطباء والمختصين منابر المساجد في مختلف مناطق قطاع غزة لإلقاء خطبة الجمعة أمام آلاف المصلين، بهدف رفع وعيهم تجاه فيروس كورونا.
وأعلنت وزارة الأوقاف بغزة أنّها دعت الخطباء في المساجد والذين تم اختيارهم من بين أصحاب الاختصاص والخبرة الطبية والعلمية للحديث حول فيروس كورونا.
وقال الطبيب محمد غنيم الذي ألقى الخطبة في المسجد العمري الكبير وسط المدينة، إن الخطبة جاءت نتاجا للتعاون بين مختلف الجهات الحكومية والأهلية التي تكاتفت في حملة "سلامتك بتهمنا" لأجل مواجهة فيروس كورونا المستجد.