شاهد| أحمد مكي: قانون السلطة القضائية لن يمر حتى لو اعتمده السيسي
قال وزير العدل المصري الأسبق المستشار أحمد مكي، إن تعديلات قانون السلطة القضائية لن تمر حتى لو وافق عليها رئيس الجمهورية، بعد تمريرها في البرلمان، مؤكداً أن القضاء لن يقبلوا ذلك نهائياً ولن يتم ترشيح ثلاث أسماء للاختيار منها وفقاً للتعديلات الجديدة، ولكن سيتم إرسال اسم واحد فقط للقاضي الذي يختاره القضاة لرئاسة الهيئة القضائية.
وأضاف مكي في لقاء مع "الجزيرة مباشر" اليوم: هذه فرصة القضاة لإثبات جدارتهم، وإذا لم يغضب القاضي لاستقلاله فلن يصنع الوشاح منه قاضيا".
وأشار إلى أن استقلال القضاء أمر مرتبط بالديمقراطية، ولكن الضمان الحقيقي لاستقلال القضاء هو ضمير القاضي نفسه.
ومن جانبه أكد النائب العام المساعد الأسبق، المستشار حسن ياسين، أن لجوء القضاة للسيسي لرفض التعديلات التي أقرها البرلمان يشكل نوعاً من الاطمئنان للسيسي وسيدفعه إلى تمرير التعديلات بشكل نهائي دون الالتفات إلى أي بيانات أو تصريحات من جانب القضاة.