شاهد: أحدث الطرق لجراحات شفط الدهون الأمنة
يختلط على الكثيرين الفرق بين أمرين، الأول هو البدانة أو زيادة الوزن المفرطة، والثاني هو تراكم الدهون في مناطق بعينها من الجسم، وقد يبدو شخص ما غير بدين ولكنه يعاني من مظهره بسبب تراكم الدهون في البطن أو الارداف.
وفي كثير من الأحيان وغالبا ما تفشل الحمية أو الرياضة في التخلص من هذه المشكلة، نجح الدكتور باريش ككليك المتخصص في جراحات التجميل وزراعة الشعر، نجح في تحدي إعادة نحت جسم بعد ما فشلت معه الحميات الغذائية والرياضية وذلك بفضل أحدث التقنيات الآمنة لجراحات شفط الدهون ونحت الجسم.