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شاهد: أبرز الفوائد الغذائية والطبية للبروكلي
"البروكلي" عميد عائلة الخضروات داكنة اللون، يصفونه بالكنز الذي يحوي العديد من الأسرار الصحية والغذائية.
يمكن تناوله كنوع من المقبلات أو الحساء، أو حتى كطبق رئيسي، وفضلاً عن تكوينه الغذائي الغني بالعناصر اللازمة للجسم، تؤكد الدراسات العلمية على دوره في الوقاية من الأمراض السرطانية، ومعادلة نسبة الكوليسترول في الدم.
وتتناول حلقة اليوم من "ساعة صباح"، أبرز الفوائد الغذائية والطبية للبروكلي، وتجيب على استشارات المشاهدين المتعلقة بمجال الحميات والتغذية بشكل عام.