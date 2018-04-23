شاهد|عمر الأصفر: أسسنا 84 مدرسة إسلامية في فرنسا
قال عمر الأصفر، رئيس اتحاد المنظمات الإسلامية في فرنسا، إن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون قال عن الحجاب في أحد البرامج التليفزيونية الشهيرة إن فرنسا دولة مسيحية وجمهورية علمانية، مشيرا إلى استخدام ماكرون مصطلح "الذوق" بمعنى أن الحجاب ليس من الذوق الفرنسي.
وأضاف الأصفر في حواره في مع "الجزيرة مباشر": القانون في فرنسا يدافع عن حرية المعتقد ونحن كمسلمون نعترف بأن المواطن الفرنسي عندما يشاهد المرأة المحجبة يتبادر إلى ذهنه أن الرجل من يملي عليها ذلك وأنها تتحجب خوفا من الرجل.
وأوضح الأصفر: القانون الفرنسي يمنع الحجاب في المدارس العامة ولكن لا يمنعه في المدارس الخاصة ونحن استفدنا من هذا القانون وأسسنا 84 مدرسة إسلامية ومدرسة ابن رشد احتلت المرتبة الأولى عام 2013 على مستوى فرنسا.