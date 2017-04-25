شاهد:رئيس اتحاد قبائل سيناء يحذر السيسي من الاقتتال الداخلي
وطالب المنيعي في رسالة بثتها حصريا الجزيرة مباشر بمناسبة الذكرى الخامسة والثلاثين لتحرير شبة جزيرة سيناء، الرئيس المصري بالحوار مع القبائل واللجوء إلى الحل السياسي للأزمة الراهنة والتخلي عن خيار القوة.
وتنشط قوات الجيش والشرطة في سيناء لمواجهة مسلحين تابعين لتنظيم ولاية سيناء.
وينشط هؤلاء المسلحون في محافظة شمال سيناء وقتلوا المئات من قوات الجيش والشرطة وأعلنوا مبايعتهم لتنظيم الدولة عام 2014 وغيروا اسمهم إلى جماعة ولاية سيناء بعدما كانوا يعرفون في السابق باسم جماعة أنصار بيت المقدس.
لكن المدنيين في سيناء يشتكون مما ووصفوه بسوء معاملة قوات الأمن لهم، وطالب أحد مواطني سيناء الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي في مؤتمر بمحافظة الإسماعيلية الثلاثاء بأن تحسن قوات الأمن معاملة أهالي سيناء خاصة في "الكمائن".