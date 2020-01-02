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سيليشي بقلي: مفاوضات سد النهضة لا تحتاج لوسيط (فيديو)
تناولت حلقة المسائية "الأربعاء" تصريحات وزير الطاقة والري الإثيوبي سيليشي بقلي، بشأن مفاوضات الخبراء حول سد النهضة وقوله إنها لا تحتاج إلى وسيط لأنها تناقش مشاكل فنية والوساطة فيها غير مطروحة، وأن دور الوفد الأمريكي والبنك الدولي ينحصر في الجلوس والاستماع فقط.
ونشرت هيئة الإذاعة الإثيوبية صورا جديدة لسد النهضة تظهر قرب اكتمال المشروع، ويأتي نشر هذه الصور تزامنا مع قرب انعقاد الجولة الأخيرة من مفاوضات سد النهضة، وأعلنت أديس أبابا اكتمال 70% من أعمال المشروع.