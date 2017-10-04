سيف عبد الفتاح: النظام المصري يمنع تجديد جواز سفري ولن أطلب اللجوء
قال المعارض المصري وأستاذ العلوم السياسية الدكتور سيف عبد الفتاح إن النظام المصري يمنع تجديد جواز السفر الخاص به، مؤكدا أنه لن يطلب اللجوء في أي مكان.
وقال عبد الفتاح لموقع الجزيرة مباشر: "أنا من هؤلاء الذين يُمنعون من تجديد جواز السفر ويمنع النظام أوراق ثبوتية تختص بي كعقوبة وهذا لن ينال من مواقفي ومقاومتي للنظام الفاشي إلى أن يزول".
وقال عبد الفتاح إنه سيسعى للحصول على غطاء قانوني لوضعه في الخارج، لكنه أكد أنه لن يطلب اللجوء في أي مكان.
وأضاف: "هذا النظام الذي يلعب بالجنسية يلعب بالنار والمسألة لي ليست لجوء سياسي وأنا لست بورقة ولكني إنسان لي حقوق ومن المؤسف أن تتركني منظمة مثل الأمم المتحدة أمام سفاح يفعل ما يشاء".
وأوضح "عبد الفتاح" أن بعض الهيئات الدولية ومنها الإنتربول الدولي صارت تفطن إلى لعبة النظام وتتبع معارضيه من غير جريمة وبتهم ملفقة وليست مقبولة أو معقولة، والإنتربول صار يتعامل مع الموقف بشكل أفضل وكذلك المنظمات الحقوقية الأخرى وكل ذلك يشكل حالة يجب استثمارها.
وأضاف "عبد الفتاح" أن المعارضة في الخارج لم تقم بالدور الكافي وأنادي على كل معارض في الداخل أو الخارج أن يقفوا وقفة رجل واحد فالحاكم المستبد يظل فردا ما كنا أفراد متفرقين وسيخلع إذا كنا متفقين.