المزيد من الحلقات
سياسي لبناني: التخبط والصراع والتجاذبات أدت لانتفاضة شعبية
قال نزيه خياط عضو المكتب السياسي في تيار المستقبل بلبنان، إن الادارة من عدة سنوات لم تكن على مستوى التحديات، وكان هناك نوع من الصراع والتخبط والتجاذبات.
وأضاف خياط، لبرنامج حوار مباشر الذي يبث على "موقع الجزيرة مباشر"، أن هذه أول انتفاضة شعبية اجتماعية في تاريخ لبنان المعاصر.
وأوضح خياط أن معظم الاحتجاجات السابقة كانت ذات بعد طائفي أو سياسي "وأنا أسميها انتفاضة الأكثرية الصامتة من المجتمع اللبناني" الذي لم تشارك في الانتخابات السابقة.
وأكد خياط أن كل سلطة تشكلت في لبنان كانت عبارة عن ائتلاف طائفي سياسي مذهبي، وكل قرار يؤخذ داخل كل من مجلس النواب أو مجلس الوزراء بالأغلبية الساحقة، وأن جميع الطوائف السياسية شاركت في اتخاذ القرارات.
ويرى خياط من وجهة نظره، أن سلاح حزب الله مرتبط بقوى إقليمية وتجاوز السلطة اللبنانية، وعلينا تحييد سلاحه على الجبهة الداخلية.