سودانيون يشرعون في ملاحقة بلاك شيلد قضائيا (فيديو)
أعلن محامون سودانيون اتخاذ إجراءات قانونية ضد وكالات سفر ساهمت في خداع شبان سودانيين بعقود عمل مع بلاك شيلد الإماراتية ونقلهم للقتال في ليبيا.
وقال المحامي سليمان الجدي ممثل مجموعة المحامين، تقدمنا بطلب لرئيس القضاء السوداني لملاحقة شركة بلاك شيلد، وفقا للقانون الجنائي الدولي دون أن يكشف عن طبيعة الإجراءات في النيابة السودانية.
وأعلنت شركة بلاك شيلد الإماراتية، إنها شركة حراسات أمنية خاصة وتنفي كافة الادعاءات المتعلقة بخداع العاملين لديها بخصوص طبيعة العمل أو نظامه أو موقعه أو العاملين لديها.