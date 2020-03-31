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سودانيون عالقون بالعراء بالحدود السودانية المصرية (فيديو)
تداول ناشطون صورا لبعض السودانيين تقطعت بهم السبل في منطقة السباعية قرب مدينة أسوان في جنوب مصر منذ حوالي 14 يوما عقب إغلاق المعابر بين كل من السودان ومصر، وذلك بسبب الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا.
وكانت السفارة السودانية في القاهرة قد صرحت في وقت سابق بأن عددا ممن تقطعت بهم السبل في السباعية يبلغ 1080 شخصا، وشهدت قضية السودانيين العالقين في الحدود السودانية المصرية تفاعلا واسعا من مدوني مواقع التواصل الاجتماعي.