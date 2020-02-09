سودانيون ضد التطبيع: الشعوب لا تنهض بالعمالة والارتزاق (فيديو)
طالب تجمع "سودانيون ضد التطبيع" الحكومة الانتقالية بهيكليها السيادي والوزاري بالتراجع فورا عن مسار التطبيع مع إسرائيل، جاء ذلك في بيان صادر عن التجمع تنديدا بلقاء رئيس مجلس السيادة عبد الفتاح البرهان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في أوغندا.
ودشن التجمع حملة لجمع مليون توقيع كمرحلة أولى لإعداد مذكرة تقدم لمجلس السيادة الانتقالي لمنع رئيسه من قطع خطوات أخرى على طريق التطبيع.
وأكد التجمع أن الشعوب لا تنهض بالعمالة والارتزاق وإنما بالعمل الجاد والتنظيم المتقن والوحدة الوطنية والتماسك الداخلي والتشبث بالهوية.