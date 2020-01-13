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سلطنة عُمان تودع السلطان قابوس وتنصب هيثم بن طارق [فيديو]
وورى الثرى جثمان سلطان عُمان قابوس بن سعيد غداة وفاته عن عمر ناهز 79 عاما وذلك في مقبرة الأسرة المالكة في العاصمة مسقط.
وحضر مراسم الدفن السلطان الجديد هيثم بن طارق سعيد وعدد من المسؤولين وجمع من المواطنين، واتسمت سنوات حكم السلطان قابوس بالبعد عن الخلافات الإقليمية، وكان له دور مهم في حلحلة الأزمة الخليجية.
وأكد سلطان سلطنة عُمان هيثم بن طارق على ثوابت بلاده القائمة على التعايش السلمي وحسن الجوار واحترام سيادة الدول، وشدد السلطان في كلمته خلال مراسم تنصيبه على ضرورة العمل على النأي بالمنطقة عن الصراعات والخلافات.